«حماة الوطن»: قرارات الرئيس السيسي لامست وجدان المصريين

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن الرئيس السيسي تحدث أمس عن الأمة المصرية العظيمة القادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، وزراعة الأمل وإقرار السلام، كم من الرسائل في هذه الكلمات من المهم الوقوف عندها، وكانت رسالة مهمة أن يسمع المواطن طمأنة رأس الدولة بهذه الرسائل النفسية المهمة.

الرئيس السيسي يشارك هموم المواطنين

وأضاف «سليمان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن الدولة تمر بوقت دقيق، والرئيس السيسي مقدر معاناة الأسرة المصرية وما تمر به من أعباء معيشية، وأنه يشارك المصريين هذا الهم ويسعى لتحسين حياة المصريين، والدولة تسعى جاهدة بكل ما تستطيع في أن تظل قادرة على حماية مقدرات المصريين.

المواطن بطل روايتنا

وأشار إلى أن خطاب الرئيس السيسي موفق في بعث هذه الرسائل وملامستها لوجدان المصريين، ويظل المواطن المصري بطل روايتنا الوطنية، وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته هدفا للجميع.