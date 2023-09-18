فوز ريفر بليت على ساراندي بثلاثية في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني

فاز ريفر بليت، فجر اليوم الاثنين، على أرسنال ساراندي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب «ماس مونيمونتال»، بحضور 84 ألف مشجع، في ختام الأسبوع الرابع من مباريات المجموعة الأولى لكأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وجاء اللقاء قويا منذ انطلاق صافرة الشوط الأول، وافتتح ميجيل بورخا لاعب ريفربليت، التسجيل بعد مرور 3 دقائق فقط، على إثر «أسيست» من سنتياجو سيمون، وسدد بورخا بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، لتسكن منتصف مرمى أرسنال ساراندي.

وبعد الهدف، أهدر لاعبو ريفربليت، فرصا لتعزيز تقدم فريقهم، فيما شهدت الدقيق 29 من أحداث الشوط الأول، إحراز نيكولاس دي لا كروز، لاعب ريفر بليت، هدف ثان من «أسيست» من جانب زميله إيسكوييل باركو، من تسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، لتستقر في أعلى مرمى حارس ساراندي.

وبعد الهدف الثاني، حاول لاعبو أرسنال ساراندي، تسجيل هدف تقليص النتيجة، إلا ان محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول، بتقدم ريفر بليت بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل، خوان باوتيستا سيخاس لاعب أرسنال ساراندي، هدف تقليص النتيجة على إثر «أسيست» من زميله إجناسيو جاريجليو، وسدد سيخاس، بقدمه اليمنى من زاوية صعبة وبعيدة المدى من اليسار، لتسكن الزاوية اليسرى العليا لفرانكو ارماني حارس ريفر بليت في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني.

وقبل نهاية اللقاء بـ15 دقيقة، عزز ميجيل بورخا لاعب ريفربليت ، تقدم فريقه بهدفه الشخصي الثاني والثالث لريفر من ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء،أثر لمس نيستور بريتنبروخ لاعب أرسنال ساراندي، الكرة بيده في داخل منطقة الجزاء، وسددها بورخا بقدمه اليمنى في الزاوية اليمنى السفلية لمرمى ساراندي.

ويحتل ريفر بليت، المركز الـ5 بالمجموعة الأولى لكأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما ظل أرسنال ساراندي، في المركز الـ12 ب3 نقاط.

وفي مباراة أخرى، تعادل جودوي كروز، سلبيا مع بيلجرانو على ملعب «مالفيناس أرخنتيناس»، في ختام مباريات الأسبوع الرابع بالمجموعة الثانية في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وفجر أمس الأحد، فاز أتليتيكو توكومان على باراكاس سنترال، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب راميرو كاريرا في الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الثاني للمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب «خوسيه فييرو»، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وشهد اللقاء، خروج لاعبي لوكاس كوليتو لاعب باراكاس سنترال،مصابا في الدقيقة 22، وفرناندو برادو في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

كما شهدت المباراة في الدقيقة السابقة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، طرد حكم اللقاء، راميرو رويز رودريجيز لاعب أتليتيكو توكومان.

في مباراة أخرى، تعادل تاليريس كوردوبا سلبيا على ملعب «ماريو ألبيرتو كيمبس»، مع أنيستوتو في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين. وشهدت اللقاء، إصابة نيكولاس ليناريس، لاعب أنيستوتو في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني.