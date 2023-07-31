جودوي كروز ينهي الدوري الأرجنتيني برباعية في مرمى أنيستتوتو

فاز جودوي كروز على أنيستتوتو، بنتيجة 4-2، فجر اليوم الاثنين، على ملعب «مالفيناس أرخنتيناس» في ختام بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وتقدم أنيستتوتو، عن طريق اللاعب، أوسكار بارنيساري، بعد مرور 11 دقيقة من انطلاق صافرة المباراة، فيما رد جودوي كروز بهدفين في الدقيقتين 28، 31 عن طريق اللاعبين توماس إجناسيو ميلان، و لوكاس أرييل على التوالي.

وفي الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، سجل لاعب أنيستتوتو أوسكار بارنيساري بالخطأ في مرماه، فيما أحرز لاعب جودوي كروز، هرنان داريو، الهدف الرابع في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، سجل لاعب أنيستتوتو، أدريان إيمانويل مارتينيز، هدف تقليص النتيجة في مرمى جودوي كروز.

وخسر باراكاس سنترال، أمام لانوس بنتيجة 0-2، في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، وأحرز هدفي اللقاء بيدرو دي لا فيجا، وفرانكو ترويانسكي، في الدقيقيتن 40 و60.

وفاز أرسنال ساراندي على كولون بنتيجة 2-0، على ملعب «خوليو هيمبرتو جروندونا»، وسجل هدفي ساراندي، لاعب كولون بابلو دوفال، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، وفاكوندو إدواردو بونس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة قبل 15 دقيقة من نهايتها، إصابة لاعب أرسنال ساراندي لوكاس سوتو. وتذيل ساراندي، جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، برصيد نقطة، وهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

تعادل جيمناسيا لابلاتا إيجابيا مع بلاتينسي

وتعادل جيمناسيا لابلاتا، إيجابيا مع بلاتينسي، بنتيجة 1-1، في مباراة الجولة الـ27 والأخيرة من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، على ملعب «خوان كارميلو زيريلو».

وأحرز هدف جيمناسيا لابلاتا، اللاعب إريك راميريز، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل لبلاتينسي، ماركو بيليجرينو، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني، أشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء بوجه راؤول لوزانو لاعب بلاتينسي، كما شهدت الدقيقة 78، إصابة لاعب جيمناسيا جيرمان جيفري

فوز هوراكان على فيليز سارسفيلد

وفاز هوراكان على فيليز سارسفيلد، بهدف دون رد، فجر اليوم الاثنين، على ملعب «توما ألدولفو دوكو»، وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب ماتياس فرناندو، من ضربة جزاء، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

إصابة لاعبي هوراكان مازانتتي وتورنت

وشهدت الدقيقتين 62، و81، إصابة لاعبي هوراكان والتر مازانتتي، وفرناندو تورنت على التوالي.

وفاز تيجري على سان لورينزو، بهدفين نظيفين، في ختام مباريات الفريقين على ملعب «خوسيه ديلاجيوفانا لانوس»، وأحرز هدفي اللقاء، لوكاس مينوسي في الدقيقة 45 من الشوط الأول، واللاعب توماس بادالوني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.

وشهد اللقاء، إصابة لاعبي تيجري، بلاس أرموا في الدقيقة 54، وسيباستيان بريديجر في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، كما شهدت المبارة، حالة طرد ضد لاعب سان لورينزو دييجو بيريا في الدقيقة 36 من الشوط الأول.