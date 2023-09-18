القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على بلدة استراتيجية شرق البلاد

استعادت القوات الأوكرانية، السيطرة على بلدة كليشتشييفكا الاستراتيجية جنوب باخموت شرق البلاد، وفقا لما أعلنه قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي.

بدوره، قال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق إيليا ييفلاش، إن السيطرة على بلدة كليشتشييفكا قد تساعد الجيش الأوكراني في تطويق مدينة باخموت، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

زيلينسكي: منظومات الدفاع الجوي والمدفعية هما الأولوية

من جانبه، أوضح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تجهز حلولا دفاعية جديدة، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي والمدفعية هما الأولوية.

وحيا فولوديمير زيلينسكي، في كلمته المسائية، جنود بلاده الذين يقاتلون قرب باخموت، وخص بالذكر الذين استعادوا بلدة كليشتشييفكا الاستراتيجية قائلا: «أحسنتم».

وكان رئيس مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، قال في وقت سابق، إنه يعمل على وضع ردع وانتقام محدود لمواجهة الحملة الشتوية المتوقعة لروسيا من الهجمات الصاروخية والمسيرات على البنية التحتية، معترفا بأن بلاده لن تكون قادرة على إنهاء الأزمة الأوكرانية بعرض عسكري وسط العاصمة الروسية «موسكو».

وأكد بودانوف في مقابلة مع صحيفة «إيكونوميست» البريطانية، أنه لا يتوقع أن تستسلم روسيا أبدا.

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، قال في وقت سابق إن رغم أن هجوم «كييف » المضاد بطيء، أكثر بطئا مما كان متوقعا، إلا أنه ظل منتظما، مشيرا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أن الهجوم المضاد لم يفشل، لكن الطريق نحو انتصار نهائي لأوكرانيا لا يزال طويلا جدا.

ميلي: الأوكرانيون لا يزالون يملكون قوة ضاربة مهمة

وأكد ميلي، أن الأوكرانيين لا يزالون يملكون قوة ضاربة مهمة، وأقر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن تحقيق هدف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بطرد جميع الروس من البلاد يتطلب وقتا طويلا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.