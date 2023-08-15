الجيش الأوكراني يعلن السيطرة على مواقع للقوات الروسية قرب مدينة باخموت

أكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ملير، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مواقع للقوات روسية قرب مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وقالت ملير، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، إذ تمّ تحرير 3 كيلومترات مربعة في قطاع باخموت الأسبوع الماضي، وجرى حتى الآن تحرير 40 كيلومترا مربعة على القطاع الجنوبي لمحيط المدينة.

وأشارت إلى قيام بعض الوحدات الأوكرانية بعمليات على الضفة الشرقية لنهر دينبرو، موضحة أنَّ الوضع في غاية الصعوبة في محيط بلدة أفيديفكا التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها.

وفي أوديسا، قالت ميلر إن روسيا هاجمت منطقة أوديسا ثلاث مرات خلال الليل مستخدمة مجموعتين مسيرتين هجومية يبلغ عددها الإجمالي 15 مسيرة إضافة إلى 8 صواريخ من كلايبر أطلقت من البحر.

قصف روسي على مدينة كراماتورسك

من جانبه، ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية، أنَّ شخصا لقى حتفه بينما أُصيبت امرأة؛ جراء قصف شنته القوات الروسية على مدينة كراماتورسك الليلة الماضية.

وقال المدعي العام: وفقا للتحقيق، في 14 أغسطس وبالتحديد في الساعة 23:23 بالتوقيت المحلي، أطلقت القوات المسلحة الروسية هجومًا صاروخيًا على كراماتورسك، وبحسب معطيات أولية، هاجم الغزاة المدينة بمنظومة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات، مضيفا أن القذائف أصابت مستودعات تخزين الطعام حيث شب حريق في مساحة 2400 متر مربع.

فيما حوصرت شاحنتان تحت الأنقاض وقام رجال الإنقاذ برفع جثة أحدهما، بالإضافة إلى ذلك، أصيب صاحب متجر يبلغ من العمر 38 عامًا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من ناحيته، أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في قصف للجيش الروسي لمنطقة دونيتسك، قائلًا: في 14 أغسطس، قتل الروس أحد سكان منطقة دونيتسك في بريشيستيفكا، وأصيب 4 آخرون في المنطقة، مؤكّدا أنَّه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

انفجارات في دونيتسك

وكانت أوكرانيا، قد أعلنت في وقت سابق عن وقوع انفجارات في منطقة كراماتورسك، في دونيتسك.

وفي السياق ذاته، أكّد رئيس بلدية لفيف، أندريي سادوفيي - في تصريحات على موقع تليجرام، أنَّ صواريخ أصابت المدينة وألحقت أضرارا بمبان سكنية في مدينتي لفيف ولوتسك غربي البلاد.

وقال حاكم مدينة لوتسك إن ضربة استهدفت مكاتب شركة في القطاع الصناعي وتسببت في إصابة شخصين.

وفي إقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا، قال رئيس الإدارة العسكرية للإقليم أولكسندر بروكودين، إنَّ 9 مدنيين أُصيبوا من جراء 71 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.