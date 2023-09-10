ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: الجيش الأوكراني على وشك الانهيار

كشف سكوت ريتر، الضابط السابق في المخابرات الأمريكية، أن الجيش الأوكراني استنفد جميع احتياطاته من الأفراد المدربين خلال الهجوم المضاد، وبدون هذه الاحتياطيات، قد لا يكون قادرا على استمرار العمليات القتالية، بحسب ما ذكرته وكالة «سبويتنك» الروسية.

الجيش الأوكراني على وشك الانهيار

وأفاد سكوت ريتر في مقابلة مع قناة «جيجينبول» على «يوتيوب» بأن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار وأيامه معدودة، وإذا استمر القتال فمن المتوقع أن يحدث انهيار القوات المسلحة الأوكرانية في أوائل الخريف.

أشار ريتر إلى الوضع المؤسف للجيش الأوكراني وأوضح أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة البشرية والسل الذي تم علاجهم سريريًا، بالإضافة إلى الحالات «الخفيفة» للاضطرابات العقلية والعصبية وغيرها من الاضطرابات، يتم تجنيدهم في الجيش.

وأوضح أيضًا أن تجنيد جنود مع مشاكل صحية مثل هؤلاء لن يؤدي إلا إلى تباطؤ عمليات الجيش الأوكراني الذي يعاني بالفعل من صعوبات.

الجيش الروسي يبدأ فى إقامة حقول ألغام

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة أمريكية أن الجيش الروسي بدأ في إقامة حقول ألغام غير تقليدية، وهذا أصبح مشكلة حقيقية تواجه القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الصحيفة أن حقول الألغام الروسية، ولا سيما تلك التي تغطيها نيران غير مباشرة مثل قذائف الهاون والمدفعية، والغارات الجوية مثل طائرات الهليكوبتر الحربية، تشكل مشكلة مستمرة لأوكرانيا خلال الهجوم المضاد.

وأفادت صحيفة «بيزنس إنسايدر» بأن مظهر حقول الألغام تغير، حيث أصبحت غير قياسية من حيث الحجم والموقع على الأرض، ما جعل استراتيجيات تطهيرها من القوات الأوكرانية أقل فعالية.

وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلاً عن ممثلين في السلطات الأوكرانية، أن أوكرانيا واجهت كثافة لا تصدق في حقول الألغام أثناء محاولتها شن الهجوم المضاد.