‏«الإيرادات العامة للدولة»: 5 ملايين أسرة تستفيد من برامج «تكافل وكرامة»

قال أحمد السيد، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيردات العامة للدولة، إن ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحزمة من الزيادات للعاملين وأصحاب المعاشات ‏وبعض الفئات من المجتمع.

وأوضح أن مضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ‏لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه جاءت بهدف استفادة كل من العاملين بالجهاز ‏الإداري للدولة وعددهم 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تبلغ 16.4 مليار جنيه، ‏فضلا العاملين بالهيئات الاقتصادية ويبلغ عددهم 636 ألف موظف بتكلفة سنوية ‏‏1.2 مليار جنيه، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ‏البالغ عددهم 250 ألف موظف بتكلفة 900 مليون جنيه، وهذه الحزمة يستوجب ‏العمل بها هو إصدار قانون من خلال مجلس النواب.‏ ‏

الحزمة ستصدر بموجب قانون من مجلس النواب

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي يوسف ‏الحسيني عبر القناة الأولى، أن الجزء الآخر من حزمة قرارات الرئيس السيسي يتعلق بتقرير ‏منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من ‏‏300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 32 مليار جنيه، وهذه ‏الحزمة ستصدر بموجب قانون من مجلس النواب.‏

وعن زيادة الفئات المستفيدة من «تكافل وكرامة بنسبة 15%»، تابع: «5 ملايين ‏أسرة تستفيد من هذا البرنامج الاجتماعي، والتكلفة لـ15% هي 4.5 مليار جنيه»، ‏مشيرًا إلى أن هذه الزيادات لتلك الفئات تعد الرابعة خلال عامين، فكانت أول زيادة ‏في إبريل 2022، تلها زيادة بنوفمبر 2022، ثم في إبريل 2023، فضلا عن ‏الزيادة الرابعة التي جاءت بقرارات الرئيس السيسي أثناء زيارته ببني سويف.‏