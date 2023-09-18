«الإيرادات العامة للدولة»: 5 ملايين أسرة تستفيد من برامج «تكافل وكرامة»
كتب:
يارا أشرف
05:33 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
تكافل وكرامة-صورة أرشيفية
قال أحمد السيد، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيردات العامة للدولة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحزمة من الزيادات للعاملين وأصحاب المعاشات وبعض الفئات من المجتمع.
وأوضح أن مضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه جاءت بهدف استفادة كل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعددهم 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تبلغ 16.4 مليار جنيه، فضلا العاملين بالهيئات الاقتصادية ويبلغ عددهم 636 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام البالغ عددهم 250 ألف موظف بتكلفة 900 مليون جنيه، وهذه الحزمة يستوجب العمل بها هو إصدار قانون من خلال مجلس النواب.
الحزمة ستصدر بموجب قانون من مجلس النواب
وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، أن الجزء الآخر من حزمة قرارات الرئيس السيسي يتعلق بتقرير منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 32 مليار جنيه، وهذه الحزمة ستصدر بموجب قانون من مجلس النواب.
وعن زيادة الفئات المستفيدة من «تكافل وكرامة بنسبة 15%»، تابع: «5 ملايين أسرة تستفيد من هذا البرنامج الاجتماعي، والتكلفة لـ15% هي 4.5 مليار جنيه»، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات لتلك الفئات تعد الرابعة خلال عامين، فكانت أول زيادة في إبريل 2022، تلها زيادة بنوفمبر 2022، ثم في إبريل 2023، فضلا عن الزيادة الرابعة التي جاءت بقرارات الرئيس السيسي أثناء زيارته ببني سويف.