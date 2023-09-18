«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا تليفزيونيا: داعـش أحد ثمار سياسات ‏واشنطن

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول تنظيم داعش، لمواجهة ‏التطرف والإرهابيين، تحت عنوان «تنظيم داعش أحد ثمار سياسات واشنطن في ‏مواجهة الإرهاب».

22 عاما مرت على أحداث 11 ‏سبتمبر

‏ وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي يفيد بـ: «22 عاما مرت على أحداث 11 ‏سبتمبر، ونفس هذه العوام مرت على الحرب الأمريكية في أفغانستان من أجل ‏مواجهة تنظيم قاعدة الجهاد الذي تورط في ضرب برجي التجارة العالميين».‏

وأضاف: «وبدلا من تفكيك التنظيم الذي أعلن مسؤوليته عن الاعتداء الأكبر من ‏نوعه على الولايات المتحدة الأمريكية فقد خرج من أحشائه داعش الذي عانى ‏العالم من ويلاته، فتنظيم داعش أحد ثمار سياسات واشنطن في مواجهة الإرهاب ‏بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر».‏

وتابع: «الدولة الأقوى عسكريا أخطأت في بوصلتها، وبدلا من القضاء على القاعدة ‏خرج مولودها داعش ليملأ العالم إرهابا، وبات العالم يشهد تنظيمين هما الأخطر ‏القاعدة، وداعش».

‏وأكد: «غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في عام 2003، وخرج داعش ‏إلى العالم من نفس الدولة التي غزتها واشنطن، ليعلن عن دولته في 29 من يونيو ‏عام 2014، وكانت البداية إنشاء الدولة الإسلامية في العراق حتى صارت الدولة ‏الإسلامية في العراق والشام».‏

وواصل التقرير: «غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق هي بلا تنظيمات دينية ‏متطرفة وخرجت منها وهي بها عشرات التنظيمات وعلى رأسهم داعش الذي نجد ‏في تكوين دولة له استمر وجودها 3 أعوام قبل تحرير الأراضي العراقية بشكل ‏كامل عام 2017، بينما ظل تهديد التنظيم باقي حتى بعد 6 سنوات من تحرير ‏الموصل».‏ ‏

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