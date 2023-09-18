«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا تليفزيونيا: داعـش أحد ثمار سياسات ‏واشنطن

«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا تليفزيونيا: داعـش أحد ثمار سياسات واشنطن
كتب:
يارا أشرف
06:05 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي-صورة أرشيفية
استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول تنظيم داعش، لمواجهة التطرف والإرهابيين، تحت عنوان «تنظيم داعش أحد ثمار سياسات واشنطن في مواجهة الإرهاب».
22 عاما مرت على أحداث 11 سبتمبر
وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي يفيد بـ: «22 عاما مرت على أحداث 11 سبتمبر، ونفس هذه العوام مرت على الحرب الأمريكية في أفغانستان من أجل مواجهة تنظيم قاعدة الجهاد الذي تورط في ضرب برجي التجارة العالميين».
وأضاف: «وبدلا من تفكيك التنظيم الذي أعلن مسؤوليته عن الاعتداء الأكبر من نوعه على الولايات المتحدة الأمريكية فقد خرج من أحشائه داعش الذي عانى العالم من ويلاته، فتنظيم داعش أحد ثمار سياسات واشنطن في مواجهة الإرهاب بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر».
وتابع: «الدولة الأقوى عسكريا أخطأت في بوصلتها، وبدلا من القضاء على القاعدة خرج مولودها داعش ليملأ العالم إرهابا، وبات العالم يشهد تنظيمين هما الأخطر القاعدة، وداعش».
وأكد: «غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في عام 2003، وخرج داعش إلى العالم من نفس الدولة التي غزتها واشنطن، ليعلن عن دولته في 29 من يونيو عام 2014، وكانت البداية إنشاء الدولة الإسلامية في العراق حتى صارت الدولة الإسلامية في العراق والشام».
وواصل التقرير: «غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق هي بلا تنظيمات دينية متطرفة وخرجت منها وهي بها عشرات التنظيمات وعلى رأسهم داعش الذي نجد في تكوين دولة له استمر وجودها 3 أعوام قبل تحرير الأراضي العراقية بشكل كامل عام 2017، بينما ظل تهديد التنظيم باقي حتى بعد 6 سنوات من تحرير الموصل».
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