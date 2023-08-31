خبير أمني: تنظيم داعش الإرهابي اعتمد على تهريب الآثار للحصول على التمويل

قال محسن الشوبكي الخبير الأمني، إن التنظيمات الإرهابية مثل داعش أو القاعدة تحاول الحصول على تمويل ذاتي، وبالتالي، فإنها ليس لديها أي مشكلة في وسيلة الحصول على هذه الأموال.

تجارة المخدرات

وأضاف «الشوبكي»، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه التنظيمات قد تتاجر في البشر أو تقتل أو تسرق أو تتاجر في النفط وصولا إلى تجارة المخدرات والتجارة في الآثار.

وتابع: «هذه التنظيمات تسرق لحظات تاريخية فارقة وحضارة كاملة للحصول على تمويل مالي تحقق به أهداف عدة، منها إرعاب الناس وتخويفهم وإلغاء الحضارة بزعم أن هذه التماثيل والحجارة عبارة عن شرك بالله والأصل أن تتركها».

مصدر التمويل في العراق وسوريا

وأكد، أن التنظيمات الإرهابية تتساوى مع المهربين والعصابات المنظمة في جمع التمويل، ولم يختلفوا عن المهربين وسارقي التاريخ، حيث اعتمد تنظيم داعش على تهريب الآثار كمصدر للتمويل في العراق وسوريا.