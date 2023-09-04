عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «شاب عراقي يحول ورشة «داعش» المهجورة إلى كشك لبيع العصائر».

وقال التقرير: «من أطلال ورشة مهدمة كان يحتلها تنظيم داعش الإرهابي إلى كشك لبيع العصائر والمشروبات الطبيعية، هكذا حول شاب عراقي المكان الذي يلقى إقبالا من أهالي مدينة الموصل».

الحديث عن ذكريات الدمار

وأضاف: «الكشك الذي بذل الشاب العراقي مجهودا كبيرا في بنائه يأتي إليه سكان المدينة، حيث يتحدثون معه عن ذكريات الدمار، التي طالت المدينة إبان وجود تنظيم داعش الإرهابي».

وتابع: «الكشك الذي يحمل اسم المدينة كان موقعا يحتله مقاتلو التنظيم الإرهابي ويستخدموه كنقطة تفتيش؛ طالما هددت الحياة في المدينة وأشعرت سكانها بالمضايقات».

واستطرد: «يمضي الشاب العراقي يومه في الاهتمام بزبائنه الذين يترددون على كشكه للاستمتاع بعصائره الطبيعية في مكان يعج بالركام والدمار، ومن بين الأشياء التي تركها الشاب على حالها شاحنة صغيرة كان يستخدمها مقاتلو داعش الإرهابي، وذلك من بين الأدلة التي توضح ما مرت به الموصل من مآسٍ».