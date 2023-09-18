خبير إدارة أزمات: ليبيا دخلت مرحلة التعافي بعد العاصفة دانيال

قال الدكتور عيسى الشلوي، أستاذ إدارة الأزمات، إنّ ليبيا خرجت من مرحلة ‏الصدمة الأولية جراء كارثة العاصفة، ودخلت في مرحلة التعافي، مشيرا إلى أنّ ‏هذه الكارثة نتج عنها عدة أزمات سواء فيما يتعلق بالهجرة أو المواصلات أو ‏الاتصالات، وأنه بدأ التعامل مع تلك الأزمات من خلال تشكيل مجموعة من ‏الفرق المختصصة والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم الدولي والمحلي.‏

البحث عن أجساد ضحايا العاصفة دانيال

وأضاف «الشلوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «دخلنا ‏في مرحلة جديدة وهي البحث عن أجساد الضحايا وليس العثور على الأحياء»، متابعا: «لا ‏شك بوجود عدد كبير جدا من الجثث التي مازالت تحت الأنقاض، وإذ استمر هذا ‏الوضع لمدة طويلة قد تتعرض ليبيا لأزمة بيئية حادة».

‏واستكمل «هناك جهودا كبيرة حاليا تبذل في سبيل التعقيم والرش، لتفادي حدوث أي ‏كوراث بيئية»، مشيرا إلى أنّ العاصفة دانيال نتج عنها خسائر كبيرة على مختلف ‏الأصعدة، فعلى سبيل المثال تدهور البينة التحتية وتلوث مياه الشرب وغيرهما، موضحا أنّ ‏إدارة الأزمات في مدينة درنة تُدار من خلال شقين، الأول هو الشق المدني، أما ‏الثاني يتمثل في الشق الأمني والعرقي.‏ ‏

<‏iframe width="990" height="557" ‎src="https://www.youtube.com/embed/knz109FgV8g" title‏="د. ‏عيسى الشلوي أستاذ إدارة الأزمات: درنة دخلت في مرحلة التعافي بعد الإعصار" ‏frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-‎write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-‎share" allowfullscreen>‏