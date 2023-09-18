خبير إدارة أزمات: ليبيا دخلت مرحلة التعافي بعد العاصفة دانيال
كتب:
يارا أشرف
08:03 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
آثار العاصفة دانيال في ليبيا- أرشيفية
قال الدكتور عيسى الشلوي، أستاذ إدارة الأزمات، إنّ ليبيا خرجت من مرحلة الصدمة الأولية جراء كارثة العاصفة، ودخلت في مرحلة التعافي، مشيرا إلى أنّ هذه الكارثة نتج عنها عدة أزمات سواء فيما يتعلق بالهجرة أو المواصلات أو الاتصالات، وأنه بدأ التعامل مع تلك الأزمات من خلال تشكيل مجموعة من الفرق المختصصة والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم الدولي والمحلي.
البحث عن أجساد ضحايا العاصفة دانيال
وأضاف «الشلوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «دخلنا في مرحلة جديدة وهي البحث عن أجساد الضحايا وليس العثور على الأحياء»، متابعا: «لا شك بوجود عدد كبير جدا من الجثث التي مازالت تحت الأنقاض، وإذ استمر هذا الوضع لمدة طويلة قد تتعرض ليبيا لأزمة بيئية حادة».
واستكمل «هناك جهودا كبيرة حاليا تبذل في سبيل التعقيم والرش، لتفادي حدوث أي كوراث بيئية»، مشيرا إلى أنّ العاصفة دانيال نتج عنها خسائر كبيرة على مختلف الأصعدة، فعلى سبيل المثال تدهور البينة التحتية وتلوث مياه الشرب وغيرهما، موضحا أنّ إدارة الأزمات في مدينة درنة تُدار من خلال شقين، الأول هو الشق المدني، أما الثاني يتمثل في الشق الأمني والعرقي.
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