الهلال الأحمر الليبي يحذر من أزمة صحية محتملة نتيجة العاصفة دانيال

كشف توفيق الشكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، عن آخر الأوضاع الإنسانية في منطقة درنة، شرق ليبيا، أكثر المدن المنكوبة بالعاصفة دانيال، والتي تسببت في حدوث فيضانات جارفة، خلفت عدداً كبيراً من الضحايا.

دور الهلال الأحمر الليبي

وقال «الشكري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، والمُذاع عبر فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، مساء اليوم الأحد، إن الهلال الأحمر الليبي له دور فعال وموجود على أرض الواقع منذ بداية الأزمة، بجانب جهات أخرى.

وأضاف أنه اليوم وصلت حاملة المروحيات المصرية الميسترال كي تساعد كمستشفى ميداني والتخفيف عن المراكز الصحية في ليبيا، لأن الكارثة أكبر من الجهات المحلية في ليبيا.

أزمة صحية بعد تلوث المياه

وأشار إلى أن هناك تخوفاً من أزمة صحية كبرى قد تنتج عن كارثة العاصفة دانيال، ولكن لا تصل إلى مستوى الوباء بسبب تلوث المياه وعدم انتشال الجثامين بشكل تام، مؤكداً أن انتشار أوبئة بسبب عدم انتشال الجثث معلومة خاطئة وهذه المعلومة صدرت عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.