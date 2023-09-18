«الإدارية العليا» تلغي مجازاة 4 موظفين في «ضرائب سفاجا»

قضت الدائرة الرابعة «تأديب» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من 4 موظفين بالضرائب في سفاجا، بمجازاة الأول والثاني بخصم أجر 20 يومًا من راتبهما، ومجازاة الثالث والرابع بخصم أجر 7 أيام من راتبهما، وإلغاء الحكم المطعون فيه، وعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، وذلك لإهمالهم في عملهم.

دعوى ضد موظفين بالضرائب

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ وقائع الطعن بينت أنه في 18 أكتوبر 2018، رفع الموظفون الأربعة، دعوى ببطلان قرار مجازاتهم التأديبية على واقعة إهمالهم في عملهم في الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2015.

مخالفة القواعد والقوانين

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنّ الدعوى المقدمة ضد الطاعنين وقرار الإحالة، جاء فيهما أن الموظفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، مما كان من شأنه المساس بمالية الدولة، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

وقضت المحكمة بإلغاء الدعوى الأصلية لبطلان قرار الإحالة، وقبول دعوى الطعن المقدمة من الموظفين، وإلغاء حكم مجازاتهم.