منزل ليبي وقف صامدا في وجه العاصفة دانيال.. ورواد السوشيال ميديا: معجزة

يبدو وكأنه حديث البناء، منزل بسيط مكون من دورين، دهنت حيطانه باللون الأبيض، يقف شامخًا وسط مدينة درنة كما لو أن عاصفة دانيال لم تؤثر به، كان ما تداوله رواد السوشيال ميديا عن «معجزة المنزل» الذي بقي صامدًا أمام العاصفة العاتية التي ضربت ليبيا الأسبوع الماضي.

المنزل المعجزة في مدينة درنة

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات للمنزل المعجزة الذي بقي صامدًا وسط المدينة، رغم أنّ المباني حوله سويت بالأرض، بسبب الفيضانات التي اجتاحت ليبيا خلال الأيام الماضية، وخلفت ضحايا بالآف وجرحى بينما لا يزال أعداد المفقودين غير محدد بشكل دقيق.

وفي المقاطع المصورة المتداولة، فأن المنزل يبدو كأنه حديث البناء، إذ لم تصب أبوابة أو الجدران بأي أضرار، حتى أنه حافظ على طلائه الأبيض من الخارج رغم الطين والوحل على الأرض.

وانقسم رواد السوشيال ميديا حول هذه القصة، فالبعض يري أنه «معجزة» بسبب أعمال صاحب البيت الجيدة التي شفعت له وحافظت على ممتلكاته، وبين آخرين مشككين في المقطع، مؤكدين أن شكل المنزل لا يتناسب مع بقية المنزل.

خلاف حول أعداد المفقودين

وعلى جانب آخر، فقد أعلنت الأمم المتحدة أنّ عدد قتلي الفيضانات في مدينة درنة فقط وصل لنحو 11300 شخص، بينما عدد المفقودين وصل لنحو 10100 شخص آخر.

وهو ما نفاه توفيق شكري المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، قائلا: «نحن للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الاحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام».

واعتبر شكري أنها «تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين»، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفرنسية.

يشار إلى أنّ عاصفة دانيال الاستوائية اجتاحت عدة مناطق في شرقي ليبيا مساء يوم الأحد الماضي، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسببت في انهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.