الجيش الأمريكي يناشد المواطنين البحث عن طائرة F-35 مفقودة: حادث مؤسف

وجه الجيش الأمريكي نداءً إلى المواطنين للمساعدة في تحديد موقع الطائرة المقاتلة المفقودة من طراز F-35، والتي أصبح مصيرها مجهولا فوق ولاية كارولينا الجنوبية بعدما قفز الطيار منها، وجاء ذلك الطلب من خلال منصة «إكس» تويتر سابقا.

حادث مؤسف

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، نجح طيار من مشاة البحرية في القفز من طائرة F-35B Lightning II خلال ما وصفه المسؤولون العسكريون بأنه «حادث مؤسف» وقع فوق شمال تشارلستون، ويتركز البحث عن الطائرة المفقودة الآن على بحيرتين تقعان شمال منطقة تشارلستون.

ونشر الطيار مظلته بأمان وهبط في شمال تشارلستون، وتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى محلي، وبحسب ما ورد فإن حالته مستقرة، ولم يتم الكشف عن هوية الطيار.

البحث في بحيرتين

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرقيب الأول هيذر ستانتون، المتمركز في قاعدة تشارلستون المشتركة، أنه بناءً على الموقع المفترض ومسار رحلة الطائرة المفقودة F-35 Lightning II، تتركز الجهود على البحث في بحيرة مولتري وبحيرة ماريون، وكلاهما يقع شمال شمال تشارلستون.

شكوك من عضوة بالكونجرس

من جانبها، أعربت عضوة الكونجرس المحلي نانسي ميس عن دهشتها من الموقف، وتساءلت عن كيفية فقدان طائرة من طراز F-35، ولماذا لم يكن هناك جهاز تتبع في مكانها، وشككت أيضًا في طلب المساعدة العامة في تحديد موقع الطائرة.

وبعد تحسن الأحوال الجوية السيئة في المنطقة، انضمت طائرة هليكوبتر من قسم إنفاذ القانون في ولاية كارولينا الجنوبية إلى البحث عن الطائرة المفقودة من طراز F-35، وتجري السلطات حاليا تحقيقا في الظروف التي أدت إلى الحادث.

وتنتمي الطائرات والطيارون المشاركون إلى «سرب تدريب الهجوم البحري رقم 501»، والذي يتمركز في بوفورت، على مسافة ليست بعيدة عن ساحل المحيط الأطلسي في ولاية كارولينا الجنوبية.