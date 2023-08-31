إعصار «إداليا» يضرب كارولينا الأمريكية.. وارتفاع الضحايا إلى 3 قتلى

أعلن مدير وكالة إدارة الطوارئ والأمن الداخلي في ولاية جورجيا، جيمس سي ستولينجز، أن شخصًا على الأقل لقي مصرعه في مقاطعة «لاوندز»، إثر سقوط شجرة على سيارة، جراء العواصف الشديدة التي تسبب بها إعصار «إداليا»، اليوم الخميس.

وقال ستولينجز، في مؤتمر صحفي بشأن العاصفة التي تضرب ولايات الساحل الشرقي الأمريكي: «لقد تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في مقاطعة لاوندز، وبخلاف ذلك، هناك الكثير من الإصابات الطفيفة جراء إعصار إداليا»..

3 قتلى جراء إعصار إداليا في أمريكا

وبذلك يرتفع عدد الضحايا بسبب إعصار إداليا إلى 3 قتل، إذ قُتل شخصان في حادثي سيارة مرتبطين بالطقس في ولاية فلوريدا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقًا لدورية الطرق السريعة في فلوريدا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، في تحديث الساعة 11 صباحًا، إن مركز العاصفة الاستوائية «إداليا» يتحرك شرق ساحل ولاية كارولينا الشمالية.

وبحسب شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، يقع إعصار إداليا على بعد حوالي 85 ميلاً جنوب شرق «كيب لوكاوت»، ويتجه شرقًا بسرعة 20 ميلًا في الساعة، مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 60 ميلًا في الساعة.

إعصار إداليا يغمر كارولينا

وبينما يتجه إعصار إداليا نحو المحيط الأطلسي، ستظل آثاره محسوسة في ولاية كارولينا الشمالية، ومن المتوقع أن تستمر الفيضانات والرياح القوية طوال اليوم.

وأعلن الرئيس جو بايدن رسميًا عن كارثة كبرى في فلوريدا، جراء إعصار إداليا العنيف، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض، اليوم الخميس، في بيان: «إجراء الرئيس يجعل التمويل الفيدرالي متاحًا للأفراد المتضررين في مقاطعات سيتروس وديكسي وهاميلتون ولافاييت وليفي وسواني وتايلور».