«الري» تنتهي من تقييم تجارب المزارعين لعرضها في «أسبوع القاهرة للمياه»

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعاً بحضور المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه وأعضاء السكرتارية التنفيذية للأسبوع لاستعراض الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة» وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تلقى طلبات من 54 منظمة إقليمية ودولية لتنظيم جلسات وورش عمل

وأكّدت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها، أنَّه تمّ تلقي طلبات من 54 منظمة إقليمية ودولية لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، مضيفاً أنَّه تمّ البدء في تشغيل المنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه بالشراكة مع أحد الشركات المتخصصة والتي تشتمل على كل الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع، ولتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.

وفيما يخص المؤتمر العلمي للأسبوع، أوضحت وزارة الري أنَّه تمّ قبول 66 بحثًا مطولًا بمعرفة اللجنة العلمية للعرض خلال الأسبوع، وقد بلغ عدد المشاركين من الجامعات والمعاهد المصرية والأجنبية 56 مشاركًا من 12 دولة.

تقييم 70 تجربة للمزارعين والروابط لاختيار أفضل الممارسات الزراعية للحفاظ على المياه

كما يجرى تقييم المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين «ستيم»، إذ تقدم 160 طالبًا للمسابقة، وأيضا تقييم ملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال 3 دقائق، إذ بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 33 متسابقًا من جامعات مصرية (حكومية وخاصة وأهلية) ومن جامعة باري الإيطالية، ويتمّ التقييم من خلال لجنة تضم عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات المصرية في مجال المياه.

كما أنَّه تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى لتقييم التجارب المقدمة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه في مسابقة «أفضل الممارسات للحفاظ على المياه» والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية، حيث يجرى تقييم 70 تجربة بمشاركة ممثلين عن مركز البحوث الزراعية.

زيادة المشاركة الفعّالة من الشباب في القضايا المتعلقة بالمياه

وتقدم لمسابقة أفضل مشروعات التخرج هذا العام 24 مشروعًا من 12 كلية على مستوى الجمهورية، والمسابقة تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات في إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه، بما يسهم في زيادة المشاركة الفعّالة من الشباب في القضايا المتعلقة بالمياه، وتستهدف هذه المسابقة خريجي العام الدراسي 2022-2023 من جميع التخصصات شريطة أن يتعلق المشروع بتنمية المياه كمورد طبيعي، وعلى أن ترتبط مشاريع التخرج بالتكيف مع التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للمياه.