«الري»: رفع توصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه لقمة المناخ في الإمارات

عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعاً، اليوم السبت، لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه، والمزمع عقده تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة»، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة السادس للمياه يأتي استكمالاً لما تحقق من نجاح خلال أسبوع القاهرة الخامس، والذي عُقد العام الماضي تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، موضحاً أن الأسبوع الخامس عُقد كحدث تحضيري لفعاليات المياه التي عقدت في مؤتمر المناخ الماضي «COP27»، فيما يُعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه قبيل عقد «COP28» بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات هذا الأسبوع للعرض والمناقشة خلال فعاليات المؤتمر.

إبراز قضايا المياه والتغير المناخي في المحافل الدولية

وأضاف، أن المجهودات المصرية الناجحة في فعاليات أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ تأتي في ضوء حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كل المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن مصر تواصل التنسيق حاليا مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف مؤتمر المناخ القادم، للتأكيد على ضرورة الاستمرار في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمي.

وأوضح أن أسبوع القاهرة السادس للمياه يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين.

فعاليات الأسبوع السادس للمياه

كما يشتمل أسبوع القاهرة السادس للمياه أيضاً على «مؤتمر علمي للأسبوع»، والذي يتضمن عديد من الأنشطة الفنية، حيث يتم تلقي بحوث علمية من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، لعرضها في 5 جلسات فنية متخصصة في محاور المياه الخضراء لاستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار، ودعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان)، وكذلك دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).

دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه

وتم فتح باب التقدم بملخصات الأبحاث العلمية والتي تقع ضمن نطاق محاور المؤتمر، حيث تضم اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.

كما سيتم عقد 4 مسابقات خلال الأسبوع، هي مسابقة أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه، ومسابقة «أطروحة الثلاث دقائق»، والتي يتقدم لها طلاب الماجستير والدكتوراه من طلاب كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة «شباب المبتكرين في مجال المياه»، والتي تقام لطلاب مدارس المتفوقين «STEM»، ومسابقة «أفضل مشروع تخرج».

وسيتم أيضًا تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي يتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة، مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.