صورة لأسرة الفنان أشرف مصيلحي قبل وفاته.. بهجة جمعت الأم والأبناء

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لعائلة الفنان أشرف مصيلحي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض لسنوات طويلة.

زوجة وأولاد الفنان أشرف مصيلحي

وظهر خلال الصورة زوجته المخرجة منال الصيفي، برفقة أبنائها الثلاث من زوجها الفنان أشرف مصيلحي، بينما غابت عن الصورة ابنتهما الرابعة.

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض

توفي الفنان أشرف مصيلحي عن عمر ناهز الـ 49 عاما بعد معاناة مع المرض، بعدما أُصيب منذ فترة بالتهاب في الدم، الذي تسبب فيه بعض الأدوية التي حصل عليها في وقتٍ سابق، إثر إصابته بوعكة صحية قديمة، بحسب ما ذكرته المخرجة منال الصيفي، من قبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

محطات في حياة أشرف مصيلحي

الفنان أشرف مصيلحي عمل كمدير دور عرض سينمائية، ذهب للمخرج يوسف شاهين ليدخل مجال التمثيل بعد مشاهدته لفيلم عودة الابن الضال، وهو متزوج من المخرجة منال الصيفي، ومن مواليد القاهرة عام 1974 وتخرج من المعهد الفني الصناعي