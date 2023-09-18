قناة «CBC» تطلق تغطية خاصة لأفلام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الليلة

يعرض برنامج «It’s Showtime» الذي تقدمه الإعلامية سمر نعيم على قناة «CBC»، اليوم الاثنين، في الحادية عشر والنصف مساءً، تصريحات عدد من النجوم والصناع العالميين عن أحدث أعمالهم، منها الفيلم الوثائقي الجديد عن علاقة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية بالمصورين خلال حياتها، وذلك بالتزامن مع ذكري وفاتها الأولى.

تغطية خاصة لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي

ويستمر البرنامج في تغطية الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والذي يعد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، وذلك من خلال تصريحات نجوم الأفلام التي تنافست على جوائزه الكبرى وهي: «Enea وOrigin وFinally Dawn».

تصريحات من نجوم الفائزين بالأفلام

كذلك تستمر تغطية المهرجان من خلال تصريحات نجوم وصناع أثنان من الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان وهما جائزتي افضل ممثل وممثلة عن فيلمي «Memory» و«Priscilla».

وقد شهدت الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا مشاركة مجموعة كبيرة من أبرز إنتاجات السينما العالمية التي تعرض للمرة الأولى، وتحمل توقيع أبرز صناع السينما من مختلف المدارس الإخراجية.