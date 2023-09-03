استقبال باهت لفيلم «The Palace» في مهرجان فينيسيا السينمائي

لم يحظ فيلم «The Palace» للمخرج رومان بولانسكي بالاحتفاء الكافي بعد عرضه الأول ضمن فعاليات الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي، مساء أمس السبت، على مسرح «سالا جراندي» بحضور المنتج لوكا بارباريسكي، والنجمة الفرنسية فاني أردانت، أوليفر ماسوتشي، يواكيم دي ألميدا، والإيطالي فورتوناتو سيرلينو، بالإضافة إلى عدد من أعضاء فريق التمثيل، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الكوميديا السوداء في الفيلم

قام رومان بولانسكي بإخراج فيلم الكوميديا السوداء «The Palace» من سيناريو كتبه إلى جانب جيرزي سكوليموفسكي وإيوا بياسكوفسكا، تدور أحداث الفيلم خلال ليلة رأس السنة الجديدة عام 1999، عندما يأخذ حفل العشاء في فندق «غشتاد بالاس» في سويسرا منعطفًا غير متوقع، ويجمع في بطولته عددا من النجوم من بينهم أوليفر ماسوتشي، فاني أردانت، جون كليز، برونوين جيمس، يواكيم دي ألميدا، لوكا بارباريسكي.

الناقد وين جليبرمان عن فيلم «The Palace»: كارثة رومان بولانسكي

وعلى المستوى النقدي لم يحظ الفيلم بإشادات عديدة، حيث كتب أوين جليبرمان، كبير النقاد السينمائيين في مجلة «فارايتي»، عن الفيلم: «عندما شاهدت فيلم The Palace، وهو كارثة رومان بولانسكي الصارخة، كنت جالسًا في سالا دارسينا، التي تتسع لـ 1400 شخص وكانت ممتلئة، وفي لحظات نادرة عندما يكون هناك سطر مضحك، كان حرفيًا الضحك يأتي من حوالي ستة أشخاص، لست متأكدًا مما إذا كنت قد سمعت يومًا عن مسرح عملاق بهذا الصمت المميت بالنسبة لفيلم يعمل بكل هذا الجهد لإمتاعك».