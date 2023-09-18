ختام فعاليات الدوري الثقافي البرلماني ضمن مبادرة «صيف شبابنا» بالإسكندرية

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اللقاء الأخير من فعاليات الدوري الثقافي البرلماني على مستوى الإدارات الفرعية لمحافظة الإسكندرية، ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.

مشاركة 8 فرق في الدوري الثقافي

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن فعاليات الدوري الثقافي البرلماني انطلقت من مركز شباب النصر بمشاركة 8 فرق تمثل الشعب البرلمانية بالهيئات الشبابية التابعه للإدارة، وتم تقسيم المشاركين وعددهم 40 شابا وطليعا إلى فرق، كل فرقة تتكون من 5 أعضاء.

ترتيب الفرق في الدوري

وأضافت وكيل رياضة الإسكندرية، أن النتائج أسفرت عن فوز فريق الطلائع «شعاع» بالمركز الأول لبرلمان الطلائع، وتم التباري على مستوى أعضاء برلمان الشباب، وحصول فريق الشباب «سعد زغلول» بمركز شباب الحرية على المركز الأول لبرلمان الشباب، وفريق «برلمان شباب برج العرب على المركز الثاني»، وحصول فريق «النخبة برلمان الشيوخ» على المركز الأول.

جوائز مالية وعينية

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف أن هدف هذه اللقاءات تشجيع أعضاء برلماني الطلائع والشباب على المنافسة فيما بينهم لتحفيزهم وإكسابهم بعض المهارات والمعارف في مجال الشأن البرلماني والسياسي وخلق الروح التنافسية بين الطلائع والشباب ورفع المستوى الفكري لدى المتسابقين، واستغلال أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع وتنمية القدرة المعرفية في مختلف التخصصات ومجالات المعرفة، وفي نهاية المسابقة تم توزيع جوائز مادية وعينية فورية على الطلائع والشباب.