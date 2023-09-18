إصابة 8 أشخاص بينهم 7 سيدات في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 8 أشخاص بينهم 7 سيدات بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بمدخل مدينة ناصر ناحية طريق ديمو بني سويف الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث مروري في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، على طريق ديمو بمدخل مركز ناصر، إذ جرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

5 سيارات إسعاف تنقل المصابين إلى المستشفى

دفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بعدد 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم:

إسراء ابراهيم محمد، 25 سنة، تقيم قرية طما فيوم بمركز إهناسيا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وإشتباه كسر بالذراع الأيسر. آمال محمود عبد الله، 20 سنة، مصابة بكدمات وسحجات. زينة فراج محمد، 21 سنة، مصابة بكسر في الساق اليسرى. فاطمة عويس محمد، 53 سنة، مصابة بسحجات في الوجه سمر صالح خميس، 24 سنة، مصابة باشتباه كسر في الذراع اليمنى. أحمد سيد حسين، 30 سنة، مصاب بكدمة في الصدر. مروة محمود سيد، 25 سنة، مصابة بكسر في الساق اليسرى صباح سامي حسين، 55 سنة، مصابة بجروح وسحجات.

وجميعهم يقيمون بقرية طحا بوش بمركز ناصر.