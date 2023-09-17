مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة بسيارة الإسعاف في بني سويف

نجح مسعف وسائق بمرفق إسعاف بني سويف، في مساعدة سيدة على الولادة داخل سيارة الإسعاف، أثناء نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له، ووضعه تحت الملاحظة.

بلاغ بحالة إعياء لسيدة فاجئتها الأم الولادة في بني سويف

تلقت غرفة عمليات إسعاف بني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير مرفق إسعاف بني سويف، إخطاراً بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، والذي وجه بسرعة توجيه سيارة إسعاف ونقلها إلى المستشفى.

طاقم اسعاف ببني سويف يساعد سيدة في عملية الولادة

وتوجه طاقم إسعاف إلى مكان السيدة، وأثناء نقلها إلى المستشفى فاجئتها الأم الولادة بشدة، واضطر طاقم الإسعاف إلى التعامل مع الحالة بشكل سريع والتدخل لمساعدتها في الولادة.

وتمكن الطاقم من إنقاذ السيدة والمولود عقب تدخلهما، وتبين أن المسعف يدعى أحمد حلمي، والسائق سعداوي طحاوي، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتمت متابعة نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

توجيه الشكر لطاقم الاسعاف

وقدمت السيدة وأسرتها الشكر لطاقم الإسعاف على جهدهما وتدخلهما السريع في إنقاذها، كما قدم مدير مرفق إسعاف بني سويف الشكر للطاقم.