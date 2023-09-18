تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بإدارة الحسينية التعليمية في الشرقية

أناب الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية مدير إدارة الحسينية التعليمية، لتكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي وكذلك الإعدادية، بجانب تلاميذ الشهادة الابتدائية من المتفوقين دراسيًا للعام الدراسي الحالي 2023/2022، ممن حققوا نتائج جيدة على مستوى الإدارة للمعاهد كافة.

تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بإدارة الحسينية التعليمية

بدأت فعاليات التكريم بحضور ذوي الطلاب والطالبات وبعض ممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ، وكذلك أقرانهم من طلاب مدارس التربية والتعليم.

تحقيق مراكز متقدمة في المراحل الدراسية المختلفة

وأضاف يحيى الطحاوي، وكيل إدارة الحسنية التعليمية، أنّ تكريم الطلاب يعد من أهم عوامل زيادة دافعية الطلاب نحو تحقيق مراكز متقدمة في المراحل الدراسية المختلفة، وقد تم منح جميع الأوائل درع التفوق العلمي وشهادة تقدير.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين دراسيًا بمختلف المراحل، وبث روح التنافس بين جميع الطلاب.