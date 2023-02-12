توزيع منهج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي 2023.. اعرف التفاصيل

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي 2023، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، لافتة إلى أنّ المنهج موزع على شهر فبراير ومارس وأبريل على أن تكون المراجعة العامة في مايو 2023.

تفاصيل توزيع منهج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي 2023

وأكدت التعليم فى منشور لها، أن توزيع منهج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي 2023 جاء كالتالي:

- موضوع النيل الذي أعرفه «معرض أحب بلدي - الوادي الجديد»، ودرس إجازة نصف العام «استماع».

- موضوع سكان النيل «مولودنا الجديد، أخلاق المصرى القديم مكتوبة على الأحجار»، ودرس فرح النوبة للاستماع فقط.

- موضوع الحفاظ على النيل «مجاري النيل تسقى الحقول، أنا النيل»، وتخصيص موضوع سر الحياة للاستماع فقط.

وشمل توزيع منهج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي 2023، نشيد «نيل مصر»، كما شمل المنهج كلمات جديدة « خريطة- معرض- المفضلة - خصائص، بأسف، تقع، جذاب، الآبار، الوادى، قاع، طمى ، شط ، البشر»، واشتمل على أساليب وتراكيب مثل أسلوب التعجب وعلامات الترقيم، المفرد والجمع، كلمات على الوزن نفسه».

أسلوب النفي ضمن توزيع منهج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي

وجاء ضمن توزيع منهج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي 2023، المثنى، أسلوب النفي « لم - لن»، وكذلك للام التعليل وظرف المكان، كما احتوى المنهج على أنشطة إملاء أسبوعية وكلمات من النصوص، وكتابة وصف مكان وكتابة وصف حدث وكتابة مقال مصغر.

واحتوى توزيع منهج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي 2023، على دروس «نول وخيوط، من التراث المصري، رحلة إلى المخيم، التواصل عبر الزمان، ابحث عن شريك، الأخلاق الكريمة»، ونسيد أرض أجدادي.

وأوضحت التربية والتعليم أن توزيع منهج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي 2023، شمل كلمات جديدة أيضا مثل « نول، يغزل، اقتراحات، النقوش، روائي، الجرانيت، الضعفاء، المخيم، يتجول، لفت انتباهي، الأيتام، المسنون، البيئة».