توزيع منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي 2023 التيرم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، الذي بدأ أمس السبت وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية توزيع منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني، من فبراير إلى الأسبوع الثاني من مارس 2023، كما يلي.

الموضوع الأول «السوق المصري النصوص»

- النصوص: «نص الاستماع البورصة المصرية، قصة صنع في مصر، نص معلوماتي التجارة على مر الزمان».

المفردات: «رويدا -اللدائن - البلاستيكية - حق - الانتفاع - آنذاك - تقدم - تأمين».

النحو: «مراجعة على الجملة الاسمية - مراجعة على الجملة الفعلية والمفعول به».

الإملاء: «الهمزة المتوسطة».

الخط: تكتب جمل المحور الثالث من كراسة الخط.

التعبير الكتابي: كتابة غلاف منتج.

الموضوع الثاني «المشروعات الصغيرة»

- النصوص: نص الاستماع فكر صغير مشروع كبير – شعر العلم والعمل – نص معلوماتي المشروعات الصغيرة.

- المفردات: «آفة – شقاء – تبذل – رب – خاب – يفلح – العمود الفقري – دعم – مساندة – فريدة – الآثار».

- النحو: حروف الجر والاسم المجرور – علامة إعراب الكلمة.

- الإملاء: الهمزة المتوسطة.

- الخط: تكتب جمل المحور الثالث من كراسة الخط.

- التعبير الكتابي: كتابة رسالة بريد إلكتروني رسمية.

الموضوع الثالث «مشروعي الصغير»

- النصوص: نص معلوماتي مفاتيح النجاح – قصة الفلاح الفصيح 1.

المفردات: الدراسات – الهواية – الجرين – مال قلبه – هديها – تطأ.

النحو: الاسم المجرور المثنى وجمع المذكر السالم – إعراب جمع التكسير.

التعبير: كتابة تعبير حدث بقصة قصيرة.

من الأسبوع الثالث من مارس 2023 إلي الأخير من إبريل

الموضوع الأول « دعوة للاحترام»

- النصوص: نص استماع احترام الكبير يعني الكثير وقصة حريتي مسئوليتي ونص معلوماتي قوانين الاحترام حول العالم.

المفردات: «إنجاز – هشمت – ضوابط – عجالة – حر – الراهن – تشجير – تداعيات».

النحو: مراجعة على علامات إعراب المثنى والجمع بأنواعه – تعريف المضاف إليه.

الإملاء: كتابة الهمزة على الواو.

الخط: تكتب جمل المحور الرابع من كراسة الخط.

الموضوع الثاني « دعوة للإنصاف»

النصوص « نص الاستماع كن داعما ولا تكن مثبطا – شعر عيون الحكم – نص معلوماتي معا من أجل عالمنا».

المفردات: «زلة – صفح – عواقب – إبان – حافة – اتخذا – إجراز – استدامة».

النحو: جر المضاف إليه.

الإملاء: كتابة الهمزة على النبرة.

الموضوع الثالث «دعوة للأمانة»

- النصوص : «نص معلوماتي النقود الضائعة – قصة الفلاح الفصيح 2».

- المفردات: «إطار – مماثلة – تتطرق – المقتبسة – سخر – الجنايا – المستغيث».

- التعبير: نموذج كتابة مقال إقناعي.

- النحو: إعراب المضاف إليه «المثني وجمع المذكر السالم».

- الإملاء: مراجعة.