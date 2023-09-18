إضاءة واجهة متحف الحضارة باللون البرتقالي احتفالا بـ«العالمي لسلامة المرضي»

قالت وزارة السياحة والآثار، إنّ المتحف القومي للحضارة المصرية أضاء واجهته باللون البرتقالي، مساء أمس، احتفالًا باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يتم الاحتفال به يوم 17 سبتمبر من كل عام، موضحة أنّ المتحف يفتخر بإظهار دعمه ورفع مستوى الوعي لهذه القضية الهامة كمؤسسة تهتم بسلامة المرضي، وضرورة التأكيد على أهمية دور المتحف في نشر المعرفة والوعي بكل القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين، مشيرا إلى أنّ الاحتفال هذا العام يأتي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لسلامة المريض

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أنّ مشاركة المتحف في مثل هذه المناسبات، تؤكد على حرص المتحف المشاركة في مثل هذه الفعاليات للتذكير بأهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لسلامة المريض، لافتا إلى أن احتفالية هذا العام تركز علي سلامة الدواء كجزء أساسي من سلامة المريض، وهي فرصة جيدة لتوعية المواطنين بأهمية الوقاية من الأمراض والحد من مخاطرها، وتشجيع أفراد المجتمع على العناية والاهتمام بالصحة بشكل عام.

المتحف حريص على صحة المرضى

وقالت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة للإدارة والتشغيل، إن إدارة المتحف حريصة على أن تكون صحة المواطنين والعناية بها من الموضوعات الأساسية التي تتناولها الفعاليات المختلفة التي يقدمها.