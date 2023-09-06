متحف الحضارة المصرية بالفسطاط يستقبل طلاب الجامعات من ذوي الهمم

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مجموعة من طلاب الجامعات المصرية من ذوي الهمم، بالتعاون مع إدارة معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الزيارة ضمن استراتيجية الدور الحيوي للمتحف

أعرب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، عن سعادته بالزيارة التي تأتي في إطار الدور الحيوي والفعال الذي يقوم به المتحف لتعزيز حقوق ذوي الهمم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وإتاحة وتيسير زيارتهم داخل المتحف.

وكان في استقبال الطلاب فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والدكتور كريم قنديل من العلاقات العامة بالمتحف، وجرى تقديم نبذة عن المتحف ودوره المهم كمؤسسة ثقافية وتراثية، كما تعرف الطلاب على ما يقدمه المتحف من أنشطة تراثية وفعاليات ومعارض فنية مختلفة.

قام الطلاب بزيارة قاعات المتحف المختلفة، صاحبهم خلالها عدد من أمناء المتحف، وقدموا لهم شرحا وافيًا عن كنوز المتحف الأثرية، وكيف أنها تبرز إبداعات الحضارة المصرية من كنوز أثرية ومعمارية و تراثية، وهو ما يظهر في سيناريو العرض المتحفي والذي أشاد به كل زائري المتحف.

صرح يشهد على تاريخ مصر القديمة

وفي نهاية الزيارة، أعرب الطلاب عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه في المتحف من كنوز أثرية، وسعادتهم بتواجدهم في هذا الصرح العظيم والذي يشهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، كما حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية.

يذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية يولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، حيث يحرص دوما على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم وتأهيله لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم، إضافة إلى توفير منشورات عن المتحف بطريقة برايل.