تعيين قيادات جديدة في المستشفيات الجامعية بسوهاج

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع قيادات المستشفيات الجامعية الجدد، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد فتحي النحاس القائم بعمل مدير المستشفى الجامعي، الدكتور أحمد حامد القائم بعمل مدير المستشفى الجامعي الجديد.

تعيين قيادات جديدة في مستشفى سوهاج الجامعي

وأوضح «النعماني» أنه جرى تعيين قيادات جديدة بهدف ضخ دماء جديدة بالمستشفيات الجامعية والنهوض بها، موضحًا أن مستشفيات الجامعة، صرح طبي خدمي متكامل، يعد الأكبر على مستوى صعيد مصر، حيث تقدم خدماتها العلاجية على أكمل وجه لجميع المترددين من مرضى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، وفق أحدث النظم الطبية المستحدثة، بما يساهم في تحقيق معايير الجودة المحلية والعالمية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مهام قيادات مستشفى سوهاج الجامعي الجديد

ووجه رئيس الجامعة للقيادات الجديدة، عددًا من المهام العاجلة وذات الأولوية التي تتلاءم مع طبيعة عمل كل منهم، وبما يتوافق مع هذه المرحلة، مشدداً علي ضرورة التواجد الدائم، والمرور المستمر، والحرص على توفير كافة الخدمات الصحية لجميع المرضى، والتكامل التام بين التخصصات الطبية داخل المستشفيات، وحسن معاملة المرضى والمرافقين، إلى جانب تطوير الأداء وفق الأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات ومعايير جودة الأداء الموصى بها محلياً وعالمياً، وتأكيد ضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل والتعاون، ووفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور أحمد كمال عبد الحميد القائم بأعمال مدير المستشفى المجاني والمشرف على العيادات الخارجية في المستشفى القديم، والدكتور السيد مصطفى المشرف علي مستشفي الأورام والدكتور أحمد علي المشرف على العنايات المركزة ووحدة الطوارئ بالمستشفى القديم، وعمرو عبد الرحيم عبد الراضي القائم بعمل مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمستشفى القديم.