رئيس جامعة سوهاج يشيد بزيارات الرئيس السيسي لمحافظات الصعيد: طفرة عملاقة

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المتكررة إلى محافظات الصعيد، لافتتاح العديد من المشروعات التنموية الجديدة.

وقال حسان النعماني: شهدت محافظات الصعيد المصرية منذ تولي الرئيس قيادة البلاد، تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، كما شهدت جامعة سوهاج إنجازات في محتلف القطاعات التعليمية والصحية، إلى جانب الدعم اللامحدود لتنفيذ مشروعات إنشائية تعليمية وبحثية وطبية جديدة على أعلى مستويات الجودة.

خطة تنمية الصعيد

وأكد النعماني، أن المشروعات أصبح لها مردود بشكل كبير ونتائج ملموسة على أرض الواقع، فمنذ ثمانية أعوام والدولة تضخ 1.1 تريليون جنيه سنويا لمشروعات تنموية في مختلف القطاعات بمحافظات الصعيد، بعد أن عاشت سنوات طويلة تعاني من الإهمال والنسيان.

تنمية وتطوير جامعة سوهاج

وأوضح حسام النعماني، أنه بتوجيهات ودعم الرئيس السيسي تشهد الجامعة طفرة غير مسبوقة من الإنجازات في مختلف القطاعات، وجاري تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية الكُبرى بمقر الجامعة الجديدة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، وبالنسبة للقطاع الصحي فجاري الانتهاء من تجهيز وتشغيل مجموعة من المستشفيات المتخصصية مثل «الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب» داخل المستشفى الجامعي، والمقامة على مساحة 1400 م٢ بسعة 200 سرير، بتكلفة 350 مليون جنبه، والانتهاء من تجهيز وتشغيل مستشفى شفا الأطفال، ومساحتها 5.6 أفدنة لتسع 263 سريرا، بتكلفة 712 مليون جنيه، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مستشفى متخصص للحروق بجوار المستشفى الجامعي الجديد، على مساحة 10 آلاف م٢، لتكون أول مستشفى متخصص للحروق.

حياة كريمة بسوهاج

وأكد حسان النعماني، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت إحدي أهم المبادرات التي استفادت منها محافظات الصعيد، وخاصة محافظة سوهاج والتي كان لها النصيب الأكبر بهذه المبادرة، حيث يتم تنفيذ مشروعات بـ7 مراكز بواقع 181 قرية، يمثلون حوالي 65٪ من نسبة السكان في المحافظة، وذلك بتكلفة 60 مليار جنيه.