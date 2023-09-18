مسؤول جنوب أفريقي يزور العلمين الجديدة للاستفادة من تجربة مصر العمرانية

أجرى الدكتور تشيلديزي راتشيتانجا، المستشار الخاص لنائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لشؤون التخطيط والتوسع العمراني، والوفد المرافق له، زيارة تفقدية إلى مدينة العلمين الجديدة، لبحث سبل التعاون والتعرف على جانب من التجربة المصرية في مجال إنشاء المدن الجديدة، حيث كان في استقبالهم المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسؤولو جهاز المدينة.

وفي مستهل زيارته للمدينة، جرى استقبال مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمقر جهاز المدينة، وتقديم شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المدينة والمشروعات التي تم ويجري تنفيذها بها، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن بدء أعمال تنفيذ مدينة العلمين الجديدة ومراحل تطورها والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بالمدينة، وتوضيح كيف تحولت من صحراء جرداء إلى واحدة من المدن السياحية الترفيهية والسكنية الكبرى في مصر.

وانتقل مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، لإجراء جولة تفقدية بمشروعات مدينة العلمين الجديدة استهلها بمنطقة الأبراج الشاطئية، مرورا بالكباري والبواغيز ثم المدينة التراثية، وكذا الممشى الشاطئي الخاص بالبحيرات والمنطقة الترفيهية، وعددٍ من المشروعات الأخرى بمدينة العلمين الجديدة.

وعقب الجولة التفقدية، أشاد الدكتور تشيلديزي راتشيتانجا، والوفد المرافق له، بسرعة الإنجاز داخل مدينة العلمين الجديدة خلال وقت قياسي، وجودة الأعمال المنفذة والتشطيبات.

وفي ختام الزيارة، تقدم أعضاء وفد جنوب أفريقيا، بالشكر إلى مسؤولي جهاز مدينة العلمين الجديدة، والقائمين على المشروعات، على حسن الاستقبال، كما أثنوا على المجهود المبذول، وحجم الإنجاز بالمشروعات.

يذكر أنّ المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، تضم نحو 15 برجا يتم تشطيبها، ومجموعة أخرى من الأبراج يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تم الانتهاء من تنفيذها، وممشى يُطل على البحيرة، كما يجري بالمدينة تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والتي تنفذها شركة cscec الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتُطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

كما أنّ مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، يقام على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة التراثية نحو 70 منشأة، وتشمل «البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات»، إلى جانب البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.

وتضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعات سكنية أخرى مثل الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتميز، وسكن مصر، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية البحرية، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تساهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام، وتغيير المفهوم الدارج عن المدينة باعتبارها مدينة مصيفية فقط، أو مدينة أبراج.