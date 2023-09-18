حلم لم يتحقق للفنان يوسف فوزي قبل إصابته بالشلل الرعاش.. ما علاقته بأبو هيف؟

8 سنوات مرت عليه كأنها دهرا، بعدما تسبب المرض في إبعاده عن الساحة الفنية التي مازال قلبه معلقا بها، يمتلك العديد من الأحلام والمشاريع التي يرغب في تنفيذها ولكن يحول بينه وبينها رعشة في اليد يصعب السيطرة عليها.

الفنان يوسف فوزي كشف في تصريحات تليفزيونية عن الحلم الذي كان يرغب في تحقيقه قبل أن يجبره المرض على الابتعاد عن التمثيل منذ عام 2015، موضحا أنه كان يرغب في تجسيد قصة حياة السباح العالمي عبد اللطيف أبو هيف، حيث كانت تجمعهما علاقة صداقة وكان يسبح معه في النادي ويشجعه.

وطلب «أبو هيف» من «فوزي» أن يجسد شخصيته في حال تقديم عمل سيرة ذاتية عنه خاصة مع خلفيته عن السباحة، وظل الحلم يراود يوسف فوزي ولكن المرض حال دون تقديمه.

يوسف فوزي: والدتي دخلت المجال الفني دون إخبار عائلتي

وقال الفنان يوسف فوزي إن عائلته كان ترفض دخوله المجال الفني، على الرغم أن والدته كانت تعمل ممثلة في إنجلترا قبل تعرفها على والده، حيث كان والده مصمما على إنهاء دراسته قبل دخول مجال التمثيل، ولذلك بدأ العمل في الفن دون إخبارهم، مؤكدا أنه حقق أحلامه في التمثيل بنسبة 80 % وراضي عن نفسه وعن ما وصل إليه، على حد تعبيره.