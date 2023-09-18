عاجل.. «لاعب في الزمالك».. مفاجأة بشأن نجل الفنان أشرف مصيلحي

مع إعلان وفاة الفنان أشرف مصيلحي، بدأ البحث عن شجرة عائلة الراحل، وأولهم نجله، الذي فقد أبيه عقب أسابيع مريرة ظل فيها جليس الفراش، إذ أصابه مرض نادر، هاجم مناعته وجسده، حتى أصبح بين العناية المركزة في المستشفى والمنزل، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أمس، راحلًا عن عالمنا، بعد مسيرة فنية قصيرة ومميزة انتهت بوفاته عن عمر 49 عامًا.

نجل الفنان أشرف مصيلحي

تزوج أشرف مصيلحي من المخرجة منال الصيفي، نجلة الفنانة الكبيرة زهرة العلا، قبل أن ينضم نجله «يوسف» للوسط الفني مؤخرًا، إذ لمعت أدواره، خاصة بعد مشاركته في بعض الأعمال الفنية الشبابية، مثل مسلسل «للحب فرصة أخيرة» 2018، مسلسل «بلا دليل» عام 2019، ومسلسل «مين قال؟!» عام 2022.

ابن أشرف مصيلحي من الكرة للفن

لمع نجم يوسف مصيلحي، بعد تصدره العناوين في 2017، عقب انضمامه لناشئي نادي الزمالك مواليد 2003، إذ لعب في مركز المهاجم الصريح، ونجح في تخطي الاختبارات بالقلعة البيضاء، بقيادة مدحت مكي المدير الفني حينها.

ومن اللعب كناشئ في نادي الزمالك والاستمرار في لعب الكرة، إلا أنه وضع أقدامه على طريق الفن مجددا، بعدما شارك في طفولته في أعمال فنية.