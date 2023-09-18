عاجل.. كواليس أزمة إمام عاشور مع محمد الشناوي في الأهلي

شهدت الساعات الأخيرة الكثير من الأخبار عن إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الخسارة المارد الأحمر لقب السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي بالسعودية، وقبل ساعات من مواجهة المصري البورسعيدي، وأشارت بعض التقارير إلى دخوله في أزمة مع محمد الشناوي، وتعرضه للإصابة.

القصة الكاملة لـ أزمة إمام عاشور مع محمد الشناوي

ويستعرض «الوطن سبورت»، القصة الكاملة لـ إمام عاشور وأزمته مع محمد الشناوي وموقفه من المشاركة أمام المصري، في ظل الإصابة التي يعاني منها.

ونقلت بعض التقارير في الساعات الماضية، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، عنف إمام عاشور عقب مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بسبب عدم ظهوره بمستوى جيد.

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