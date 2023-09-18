عاجل.. أول رد من الأهلي على شكوى الشناوي ضد إمام عاشور

كشف مصدر خاض داخل النادي الأهلي، حقيقة تقدم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر وقائده، بشكوى ضد لاعب وسط الفريق إمام عاشور، عقب ما بدر منه تجاهه، بعد مواجهة السوبر الأفريقي الأخيرة التي انتهت بخسارة المارد الأحمر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، وتتويج الفريق الجزائري بلقب بطولة السوبر الأفريقي.

وكان الإعلامي محمد فاروق، أكد في تصريحات تليفزيونية في وقت سابق، تقدم محمد الشناوي بشكوى لخالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول، ضد إمام عاشور، بسبب حديث الأخير بشكل غير لائق مع قائده عقب خسارة الأهلي لقب السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة.

الأهلي ينفي الشكوى والتجاوز

وقال مصدر خاص داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»: «لم يحدث وأن تقدم محمد الشناوي بشكوى ضد إمام عاشور إطلاقا.. هذا الأمر عار عن الصحة تماما».

وأضاف: «كما أنه لم يحدث أي مشادة ولو كلامية بين الثنائي محمد الشناوي وإمام عاشور، ولم يتحدث الأخير مع الشناوي بشكل غير لائق كما تردد، خاصة وأن إمام عاشور يكن كل احترام وتقدير للشناوي باعتباره قائد الفريق».