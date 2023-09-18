توزيع 1000 كيلو لحوم مجانا على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

وزعت جمعية الأورمان، 1000 كيلو لحوم على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، في 3 قرى بمحافظة الشرقية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

إدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية

وأكد عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أنّ التوزيع جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم، موضحًا أنّ القرى المستفيدة هي: «بني حسن وبني منصور وتلراك بمركز أولاد صقر».

ومن جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ عملية توزيع اللحوم تمت من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات

وأشار مدير جمعية الأورمان، إلى أنه جرى عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى، ووفقًا لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظًا على حقوقهم.

وأشار إلى أنّ توزيع اللحوم يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في محافظة الشرقية، من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران، وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

وأضاف «شعبان» أنّ جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية في مصر، وتهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز، وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة في يوم اليتيم.