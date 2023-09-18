الشرقية تستضيف احتفالية عيد الفلاح السبت المقبل

أعلنت نقابة الفلاحين، تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة عيد الفلاح المصري، تحت عنوان «الإيد اللي بتزرع وتنتج»، لتكريم عدد من المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة أصحاب الإنتاجية العالية من المحاصيل الاستراتيجية بمحافظات مصر كافة، وتقام فعاليات الاحتفالية السبت المقبل في مدينة ههيا بالشرقية، بحضور نقيب الفلاحين وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي، وأعضاء نقابة الفلاحين بالمحافظات المختلفة.

عيد الفلاح الـ71 هو عيد حقيقي لكل المصريين

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنّ عيد الفلاح الـ71 هو عيد حقيقي لكل المصريين، حيث تمت الاستجابة لأغلبية مطالب الفلاحين، مشيرا إلى أهمية مبادرة حياة كريمة في توفير المتطلبات الأساسية في آلاف القرى المصرية سواء في الدلتا أو الصعيد، حيث جرى توصيل المياه النظيفة وإدخال الغاز الطبيعي والصرف الصحي لتلك القرى، فضلًا عن بناء المستشفيات والوحدات الصحية بها.

احتفالية عيد الفلاح السبت المقبل

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ احتفالية عيد الفلاح السبت المقبل في الشرقية، ستكون احتفالية فريدة من نوعها، ويحيي الحفل فنانين كبار من أبناء الفلاحين، مثل الفنانة فاطمة عيد، وعدد من الفنانيين المعروفين بحضور مئات الفلاحين من محافظات الجمهورية كافة.

ولفت النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إلى دعوة المزارعين في جميع المحافظات لحضور الاحتفالية، ويحق للفلاح أن يفرح في يوم عيده، متوقعا حضور آلاف الفلاحين من كل ربوع مصر للمشاركة في تلك الاحتفالية الكبرى التي يحييها فنانيين ومطربين كبار، جاءوا ليشاركوا الفلاحين وأسرهم فرحتهم تقديرا لهم في عيدهم السنوي.

وأضاف أبواللوز، أنّ الاحتفال بمثابة تكريم للفلاح المصري لدوره العظيم في الإنتاج الزراعي، وتحفيزا للفلاحين لمواصلة العمل والإنتاج، موضحا أنّ أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في الفترة الأخيرة كانت وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم وتدشين المشروعات القومية التي تساعدهم على ذلك، كمشروعات التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي ومستقبل مصر والريف المصري، والسعي لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبه مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار، سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح.