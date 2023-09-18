بعد 6 أيام على العاصفة «دانيال».. إنقاذ طفلتين من تحت الركام في «درنة» الليبية

بعد مرور 6 أيام على مرور العاصفة دانيال في ليبيا، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين، استطاعت فرق الإنقاذ انتشال طفلتين على قيد الحياة بأعجوبة من تحت الأنقاض، ولا تزال الجهود مستمرة في البحث عن ناجين وانتشال جثث الضحايا.

إنقاذ طفلتين من تحت الأنقاض

وكشف فريق الهلال الأحمر الليبي أن الطفلتين كانتا على قيد الحياة تحت الأنقاض خلال الأيام الست الماضية، إذ تسببت السيول في تدمير البناية التي كانتا يسكنان بها، وفق ما نشرت قناة العربية.

ونشر الهلال الأحمر مقطع مصور قصير، يشرح خلاله الجهود التي جرى بذلها لإخراج الطفلتين من تحت ركام البناية التي تدمرت بسبب السيول في مدينة درنة، وبعد إخراج الطفلتين جرى لفهمها في بطانيات والتوجه إلى فرق الدعم الطبية لتلقي الرعاية الطبية

وعلى الرغم من طول فترة ما بعد العاصفة التي شهدتها مدن شرق ليبيا، لا تزال الآمال مرتفعة في العثور على مزيد من الناجين الأحياء، من تحت المنازل والبنايات المنهارة، وسط مطالبات باستمرار البحث وعدم فقدان الأمل.

عمليات الإنقاذ مستمرة

وحتى اللحظة لا تزال عملية الإنقاذ مستمرة في البحث عن الجثث التي لفظها البحر، أو من تحت أنقاض المنازل والبنايات، وحتى توصيل المساعدات الغذائية والإنسانية إلي الناجين في مدينة درنة، وذلك على الرغم من التحذيرات من التداعيات الصحية التي قد تمر بها المدينة بسبب تحلل الجثث في المياه، وتعفنها في مدينة درنة والمناطق المحيطة بها.