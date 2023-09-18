مطران إيبارشية شرق أفريقيا يزور الأديرة القبطية في مصر

أجرى الأنبا ماتيوس، مطران إيبارشية شرق أفريقيا ومصر، ورئيس تلفزيون ورئيس هيئة إذاعة الخدمات الإعلامية «EOTC» بزيارة رسولية لمصر، لزيارة رعيته.

وأوضح الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الأنبا ماتيوس يزور الأديرة القبطية ويتفقد أوضاع رعيته في مصر.

وعند وصول نيافة إلى مطار القاهرة الدولي كان في استقباله كهنة الرعية وأعضاء مجلس الرعية بقيادة ميلاك سلم كوموس أبا جبر سيلاسي رئيس كنيسة ميروس هيوت مدنيليم.

وزار مطران شرق أفريقيا كنيسة الملاك ميخائيل بكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية، أمس، في الخدمة الرسولية التي يقوم بها في أبرشيته في مصر، بالإضافة إلى ذلك، زاروا دير القديس ميناس وتناقشوا مع مطران الدير، والأنبا كيرلس وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية.

محادثات مع قداسة البابا تواضروس الثاني

ومن المنتظر أن يجري نيافته محادثات مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

العلاقات بين الكنيستين

جدير بالذكر أن الكنيستين الإثيوبية والقبطية ترتبطان بعلاقات تاريخية، وقد بدأت العلاقات بينهما منذ عهد البابا أثناسيوس في القرن الرابع الميلادي عندما قام برسامة أول مطران على إثيوبيا باسم «الأنبا سلامة». وبحسب التاريخ الكنسي، في القرن الخامس قام عدد من الرهبان الأقباط بتأسيس أديرة قبطية هناك، في عهد البابا كيرلس الخامس توطدت العلاقات بين الكنيستين، إذ طالب الإمبراطور يوحنا الرابع، حاكم إثيوبيا في ذلك الوقت، بإعادة رسامة مطران قبطي لإثيوبيا.

وفي بداية 2015، زارالمطران الأنبا متياس بزيارة مصر لأول مرة في عهد البابا توارضروس بعد عودة العلاقات بين الكنيستين وقام بزيارة عدد الأديرة والكنائس خلال زيارته.