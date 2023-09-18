تحصيل 47 ألف جنيه غرامات فورية في حملات للأجهزة التنفيذية بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات ضبط ومراقبة الأسواق وإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين، شن الحي أول حملة مكبرة ضمن المخطط الشهري على الأسواق والمحلات لمراقبة الأسعار وإزالة المخالفات وإشغال الطريق.

تشكيل الحملة المكبرة

وأشار إلى أنّ الحملة تمت بقيادة أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي، ورافقه مديرو الإدارات المعنية، إدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والإزالة الفورية والرصد البيئي والإيرادات ورخص المحلات وشؤون البيئة والعلاقات العامة ومراقبة النظافة، وبالتعاون مع بعض الجهات الخارجية منها مديرية الشؤون الصحية والتفتيش الصيدلي والطب البيطري والأمن الصناعي والقوى العاملة والصرف الصحي والتموين والرصد البيئي بالمحافظة. ‏ ‏

تحرير محاضر وتحصيل غرامات

وأوضح رئيس حي المنتزة أول، أنّ الحملة جابت «شارع 57 والمستجد وإسكندر إبراهيم»، وأسفرت عن تحصيل 47 ألف جنيه، غرامات فورية، والتحفظ على 93 حالة إشغال متنوعة، كما تم تحرير المحاضر الآتية:

- تحرير 12 محضرًا بمعرفة الصحة وإعدام 15 كجم مواد غذائية.

- تحرير 8 محاضر بمعرفة الرصد البيئي.

- تحرير 8 محضر بمعرفة التموين.

- تحرير 4 إنذارات بمعرفة الأمن الصناعي.

- تحرير 7 إنذارات بمعرفة القوى العاملة.

- تحرير 5 إنذارات بمعرفة رخص المحلات.

- المرور على 8 منشآت بمعرفة الطب البيطري.

- المرور على 5 صيدليات.

وتتوالى الحملات تباعًا لمراقبة وضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.