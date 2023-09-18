«التعليم العالي» تحذر طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعات غير المعتمدة

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات من الكيانات الوهمية والمؤسسات التعيلمية التي تدعي اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

مؤسسات تعليمية معتمدة عبر منصة المجلس الأعلى للجامعات

وأكد رئيس قطاع التعليم خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع بيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي سواء داخل مصر أو خارجها من جامعات ومعاهد وأكاديميات متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، من خلال الضغط على هذا الرابط، أو عبر منصات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة.

وأضاف أن لجان الضبطية القضائية تعمل خلال 24 ساعة على مواجهة انتشار تلك الكيانات وسماسرة التعليم الجامعي للمؤسسات الوهمية، تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.