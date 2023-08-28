خبراء وأكاديميون يحذرون: الكيانات الوهمية «سوس» ينخر هيكل العملية التعليمية

ناشد خبراء وأكاديميون طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من حقيقة المؤسسات التعليمية واعتمادها رسمياً من قبَل الوزارة، حتى لا يقعوا ضحية لـ«محترفى النصب»، مؤكدين أنّ الكيانات التعليمية الوهمية من جامعات ومعاهد داخل وخارج مصر تُغرق مواقع التواصل بإعلانات مزيفة دون أى اعتماد رسمى، ووصفوا تلك الكيانات بـ«السوس» الذى ينخر فى هيكل العملية التعليمية، مشددين على نجاح الدولة فى مواجهتها بالتوسع وإتاحة مختلف أنماط التعليم.

الدكتور محمد كمال، الخبير التربوى، والأستاذ بجامعة القاهرة، قال إنّ وزارة التعليم العالى نجحت فى إتاحة المئات من الكليات والتخصصات العلمية المختلفة التى أسهمت فى إتاحة فرص التعليم لجميع الطلاب، والحد من انتشار الكيانات الوهمية داخل مصر، تماشياً مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مناشداً جميع الطلاب ضرورة التواصل مع الوزارة للاطلاع على البيانات الخاصة بالجامعات والأكاديميات والمعاهد الخاصة التى تروّج إعلاناتها عبر منصات التواصل الاجتماعى، والتأكد من حقيقة اعتمادها، خاصة المؤسسات التعليمية الموجودة خارج مصر.

وشدد «كمال» على أولياء الأمور والطلاب بعدم الالتحاق بالكليات والمعاهد غير المعتمدة حفاظاً على مستقبل الأبناء، موضحاً أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملات موسعة لمداهمة تلك الكيانات، ومنذ عام 2023 استمرت تلك الحملات لاستهداف المؤسسات التعليمية غير المرخصة.

«أبوالعينين»: وباء أصاب المنظومة ولابد من مجابهته

وأوضح الدكتور ماجد أبوالعينين، عميد كلية التربية الأسبق بجامعة عين شمس، أنّ الكيانات الوهمية بمثابة وباء أصاب العملية التعليمية فى كثير من الدول، ومجابهته تتطلب رفض الأسر والطلاب الالتحاق بها، لافتاً إلى ضرورة التواصل مع الجهات الرسمية للتأكد من حقيقة اعتماد تلك الكيانات من عدمه: «مصر من الدول التى نجحت، من خلال خططها العلمية، فى الحد من انتشار تلك الكيانات التعليمية الوهمية، والتعليم الجامعى شهد خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة بمختلف المجالات والتخصصات التى أسهمت فى الارتقاء بجودة التعليم الجامعى وتحسين مستوى الخريجين المصريين، بما يسهم فى إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل إقليمياً ودولياً ويحقق أهداف الجمهورية الجديدة ويلبى متطلبات وظائف المستقبل»، منوهاً بأنه يجب الحذر من مُروِّجى الإعلانات الوهمية للجامعات غير المعتمدة خارج مصر.

«رضا»: لها دور رئيسى فى تردِّى الخدمة

من جهتها أكدت الدكتورة أميرة رضا، الأكاديمية المتخصصة فى تكنولوجيا التعليم، أنّ الكيانات الوهمية لها دور رئيسى فى تردِّى الخدمة التعليمية فى العديد من الدول، فضلاً عن تسببها فى تراجع مستوى الخريجين العلمى، لافتة إلى أن الدولة حرصت على تطوير قطاع التعليم الجامعى خلال السنوات القليلة الماضية وتوسعت فى أنماط التعليم الجامعى المختلفة، كما أتاحت التخصصات كافة أمام الطلاب بما ساهم فى الحد من انتشار تلك الكيانات الوهمية داخل مصر، تزامناً مع شن حملات من حاملى الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى ساهمت فى اكتشاف تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ووصفت «رضا» القائمين على تلك الكيانات غير الشرعية بأنهم يباشرون عمليات نصب ممنهجة من خلال إيهام الطلاب وأولياء أمورهم بمستقبل زائف غير حقيقى: «تلك المؤسسات عبارة عن واقع مزيف ليس له أصل، وأناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور الحذر من تلك الكيانات الوهمية وعدم الانسياق وراء الإعلانات الكاذبة التى تروجها».

«خيرى»: يتم الترويج لها عبر السوشيال ميديا

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أمير خيرى، الخبير التربوى، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور التواصل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، للتأكد من بيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة، سواء الموجودة داخل مصر أو خارجها، وبيان حقيقة اعتمادها، منوهاً بأن هناك العديد من الكيانات والمؤسسات التعليمية يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعى ويجب الحذر منها، مشيداً بجهود الدولة، ممثلة فى لجان الضبطية القضائية ومداهماتها المتكررة للقضاء على تلك الكيانات.

وتطرّق إلى الحديث عن التوسع فى التخصصات العلمية وإتاحتها لجميع الطلاب خلال الـ10 سنوات الأخيرة لكافة المستويات التعليمية والشهادات، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو خاصة أو تكنولوجية أو معاهد، وغيرها من التخصصات التى تتماشى مع متطلبات سوق العمل، بما ساهم فى الحد من انتشار الكيانات الوهمية المختلفة بالمحافظات، بجانب المداهمات المتكررة وحملات لجنة الضبطية القضائية، فيما أكد الدكتور مجدى حمزة، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوى، أنّ تلك الكيانات تقدم الخدمة التعليمية دون سند قانونى ويجب على الطلاب وأولياء الأمور عدم اللجوء لتلك الكيانات والالتزام بالضوابط والتعليمات التى أقرها «الأعلى للجامعات» فى هذا الشأن.