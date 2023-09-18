مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم، بينما أصيب 16 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الخزان في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وجرى نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

أسماء ضحايا حادث قنا اليوم

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع كل من: هارون محمد أحمد قناوي، 65 عامًا، وبخيتة جاد الرب علي، 35 عامًا، ومليكة سلامة هاشم 56 عامًا، ووضع جثثهم في مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: طه محمد عبد الراضي، 11 عامًا، وزينب جاد الرب 34 عامًا، ونعمة حسين 45 عامًا، سهير حسانين سالم، 33 عامًا، طه منصور حسانين 16 عامًا، سارة حمدي 42 عاما، و صباح ماضي محمد، 52 عامًا، صباح نورالدين ، وموسى 52 عامًا، هدية ماضي محمد، 64 عاما، عبد الرحمن أنس فهيم 12 عاما، أنس فهيم عطية 54 عامًا، فارس سعد خيري، 19 عامًا، رضا أحمد علي، 38 عامًا، خلود عماد حسين سالم، 12 عاما، رحمة منصور حسانين سالم 18 عامًا، معتز ممدوح أبو المجد، 10 أعوام.

وكان اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مروري في منطقة الخزان بمركز أبوتشت.

نقل المصابين إلى المستشفيات

على الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الجثث الثلاثة والمصابين إلى مستشفيي أبوتشت المركزي ونجع حمادي العام.

حُرر محضرا بالواقعة وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تقرير إدارة مرور نجع حمادي لمعرفة أسباب الحادث.