مصرع شيخ البلد بأحد نجوع قنا وإصابة ابنته بعد حادث سيارة.. والتحقيق مع السائق

قال التقرير الطبي لمستشفى قنا، عن وفاة خالد أبوالمجد شيخ نجع «لعوب» بالحسينات في مركز أبو تشت، إنه توفي على خلفية وجود نزيف وكسور متفرقة في الجسم داخل المستشفى على خلفية حادث سيارة في النجع، وذلك بحسب تقرير مفتش الصحة في «أبو تشت».

تسليم جثة شيخ بلد نجع لعوب بقنا

وقررت جهة التحقيق التصريح بدفن شيخ بلد نجع «لعوب» في مركز أبوتشت، وجرى تسليم جثته لأسرته ويجري دفنه في مقابر عائلته بقرية الحسينات.

كما تحقق الجهات مع قائد المركبة التي صدمت شيخ البلد وابنته في القرية، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الواقعة ووجود شبهة جنائية من عدمه.

حادث قنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا يفيد بمصرع شيخ بلد نجع لعوب بقرية الحسينات و وإصابته ابنته بعد أن صدمتهما سيارة في قرية الحسينات بمركز أبوتشت.

وبحسب مرفق إسعاف قنا تبين إصابة خالد عبد العليم أبوالمجد، 55 عامًا، شيخ بلدة في قرية الحسينات، وابنته رهف خالد، 6 أعوام، بعدما صدمتهما سيارة، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

ولفظ شيخ البلد أنفاسه الأخير داخل المستشفى أثناء إسعافه، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.