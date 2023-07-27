«صحة قنا»: خروج جميع مصابي حادث تسريب غاز الكلور

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، إن جميع المصابين بحالة اختناق على خلفية تسريب غاز الكلور بقنا، في محطة الصرف في مدينة العمال، لافتا إلى أن جميع المصابين غادروا مستشفى قنا العام بعد تلقيهم العلاج اللازم.

صحة قنا: 90 حالة اختناق بغاز الكلور

وتابع راجي تاوضروس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحالات التي تلقت العلاج داخل مستشفى قنا العام بلغت 90 حالة، خرجوا جميعا عدا حالة واحدة في انتظار ذويها للخروج.

ومن جانبه قال الدكتور، محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى رفعت حالة الطوارئ بناء على تعليمات من وكيل الوزارة لاستقبال حالات الاختناق بسبب تسريب غاز الكلور في محطة مدينة العمال للصرف الصحي.

تسريب غاز الكلور بإحدى الأسطوانات

وأضاف محمد الديب، في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه جرى التعامل مع جميع الحالات طبق بروتوكول العلاج المتبع في مثل حالات الاختناق غاز الكلور، مردفا« الحمدلله جميع الحالات خرجت وحالتها الصحية مستقرة».

كانت مدينة العمال شهدت صباح اليوم، تسريب غاز الكلور بإحدى الأسطوانات الموجودة بمقر الحملة الميكانيكية الشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال تمهيدا لنقلها إلى الشركة لتعبئتها، وعلى الفور جرى الدفع بفريق الصيانة وتعاملت مع التسرب وأسفر عن إصابة 90 شخصا ووفاة حالة.