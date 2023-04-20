إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق قنا - سفاجا

أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة على الكيلو 52 بطريق قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

كان مرفق إسعاف قنا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «قنا- سفاجا» بالكيلو 52، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث.

مصابي حادث قنا سفاجا

بانتقال الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف لموقع الحادث، تبين من الفحص، انقلاب سيارة ملاكي على الكيلو 52 بطريق قنا – سفاجا، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة، بينهم «بركات .ص.س» وهو سائق السيارة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

حُرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.