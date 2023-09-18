جامعة حلوان تشارك في مؤتمر عالمي لتعليم الفنون بتركيا

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنّ مشاركة الطلاب في بحوث مشتركة تعكس الاهتمام بالبحث العلمي، وتعد هذه المشاركة فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة مع باحثين آخرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك يسهم في إثراء البحث العلمي في مجال التربية الفنية وتطويره بمزيد من الأفكار والمناقشات.

اهتمام الجامعة بالبحث العلمي

وأعلنت جامعة حلوان، مشاركة أربعة طلاب من كلية التربية الفنية في المؤتمر العالمي «In Sea World Congress» في تركيا، بدعم من الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعُقد المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمختصين في مجالات متنوعة، وتعاون الطلاب مع الدكتورة سامية الشيخ من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان وأنيتا سينر من جامعة كونكورديا في كندا، في مشروع بحث مشترك بعنوان «تعليم الفنون COILING: الإبداع معًا كطرق تدريس عامة».

التعاون الدولي عبر الإنترنت

وأوضح البحث اأن COIL هو اختصار «التعاون الدولي عبر الإنترنت»، إذ تمثل الدراسة والبحث، فرصة لتطبيق خبرات التعلم وبناء الشبكات والصداقات فعليًا بطرق جديدة من خلال عمليات التبادل التي تركز على المتعلم.

كما تعد أساليب العمل الجماعي العالمية في الوقت الفعلي غير تقليدية إلى حد ما في التعليم العالي، نظرًا لاختلاف الهياكل المؤسسية والمناطق الزمنية واللغات، ومن خلال التدريس خارج حدود الفصول الدراسية فإننا ندرك أن هذه القيود يسهل اختراقها ويمكن التغلب عليها بسهولة من خلال استخدام التقنيات الرقمية، مما يخلق إمكانية الاستدامة، ويتم إثراء وحدات COIL من خلال التركيز على المحادثة التقنية كعادة ذهنية، وتشجيع التفكير الابتكاري والاستجابات في الوقت المناسب من خلال الشراكات التعاونية.