إصابة 95 شخصا بمغص بعد وجبة غذائية في حفل زفاف بالمنيا

أصيب 95 شخصا بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، إثر تناول وجبة غذائية فى حفل زفاف، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لتلقي العلاج.

بلاغ بتسمم عشرات الأشخاص في زفاف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من مستشفى مغاغة المركزي، يفيد بوصول عدد كبير من المواطنين بإحدى القرى مصابين بحالة إعياء شديدة وقئ، ومصابين بحالة تسمم، إثر تناول وجبة غذاىية فى حفل زفاف.

تناول وجبة طعام في حفل زفاف

وأفادت التحريات الأولية إصابة 95 شخصا، بحالة إعياء وقئ شديدة، وذلك اثر تناول وجبة غذاىية فى حفل زفاف، تم عمل الاسعافات اللازمة للمصابين، ومنهم من استقرت حالتهم وخرجوت من المستشفى وخرج منهم حوالى 70% حتى الآن، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.