إصابة 3 أشخاص برش خرطوش في حفل زفاف بالمنيا

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية عبارة عن رش خرطوش، وذلك خلال حضورهم حفل زفاف بقرية بني خالد بشرق النيل في مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا، بعد قيام أحد الحضور بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بالعرس.

بلاغ بإصابة 3 أشخاص برش خرطوش

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن محافظة المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوجود عدة إصابات بطلق ناري «رش خرطوش» بأحد الأفراح بقرية بني خالد بمركز مغاغة.

نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج

انتقلت الإسعاف، والأجهزة الأمنية لموقع الحادث في مركز مغاغة، وتبين إصابة 3 أشخاص برش خرطوش بالوجه والجسم، وجرى نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم العامة مستقرة.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي طلبت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن حول ظروف وملابسات الواقعة.